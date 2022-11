Il cero votivo scatena l'incendio in casa: la proprietaria era al cimitero a pregare

E' scoppiato un incendio nella casa di una delle palazzine del quartiere Paradiso, in piazza Giosuè Borsi, a Brindisi. I residenti si sono riversati per strada temendo che le fiamme si potessero propagare anche gli altri appartamenti ed anche per dare assistenza a chi non è nelle condizioni di muoversi autonomamente in caso di emergenza. Le fiamme sono state scatenate - hanno stabilito i vigili del fuoco del vicino comando provinciale di Brindisi - dal cero votivo lasciato acceso dalla proprietaria nel primo pomeriggio quando è andata al cimitero per una preghiera alle persone più care passate nell'aldilà.

Agibilità in corso di valutazione

Sul posto anche le pattuglie dei poliziotti delle Volanti e le gazzelle" dei carabinieri. In questi frangenti vigili del fuoco e tecnici comunali stanno stabilendo se l'appartamento avvolto dalle fiamme sia agibile o meno.

L'allarme

E' stata una ragazza che vive nella stessa piazza a dare l'allarme: «Ho visto fiamme e fumo uscire da quell'appartamento», facendo poi partire un vero tam-tam per avvisare i vari inquilini di quella palazzina, tra le urla dovute alla paura. Il fumo nel vano scala non permetteva più di respirare, mentre le fiamme continuavano ad espandersi verso l'esterno.

Sul posto, in pochi istanti sono arrivati i vigili del fuoco, due pattuglie della Sezione volanti, per mettere in sicurezza l'appartamento e la zona dell'incendio, e i soccorritori del 118 per effettuare alcuni accertamenti dovuti a piccoli malori. Subito dopo, non senza lo stupore dei presenti, faceva anche ritorno a casa l'inquilina dell'appartamento andato a fuoco, che raccontava alle forze dell'ordine: «Mi sono allontanata da casa per andare al cimitero. Su una mensola avevo lasciato una candela accesa dove conservo le foto dei mie cari, non pensavo accadesse tutto questo».