Rossi si presenta in piazza ai cittadini: «Basta coi politici degli ultimi 20 anni»

È un messaggio di discontinuità totale con il passato e di attacco frontale a chi ha governato la città negli ultimi vent’anni il primo discorso di Riccardo Rossi in piazza da candidato sindaco del centrosinistra unito. Ma anche un modo per approfittare di un dato incontrovertibile: a due mesi dal voto ed un mese dalla data di consegna delle liste, Rossi è l’unico candidato sindaco ufficiale di Brindisi. Gli altri schieramenti, per il momento, o non sono ancora perfettamente definiti o attendono il via libera al loro candidato sindaco.«Questa città - sostiene - ha enormi potenzialità, ha tutto per poter avere un ruolo di guida nella provincia, per avere un tessuto economico importante. E invece, se questa città non si trova nel ruolo che le compete, è perché la classe dirigente, in particolare quella degli ultimi vent’anni, si è dimostrata disastrosa, dedita al trasformismo ed agli interessi personali».Accanto a Rossi, in una piazza Vittoria piuttosto affollata, c’erano i rappresentanti dei partiti e dei movimenti che lo sostengono: Giuseppe Cellie per Brindisi Bene Comune, Vittorio Rina per il Pd e Federica Bruno Stamerra per Liberi e Uguali.«Non ci potrà essere rinascita a Brindisi - prosegue Rossi - se la città si affida di nuovo a chi ha amministrato negli ultimi vent’anni. Questa città non può ripartire da Giovanni Antonino. Non può ripartire da chi ha chiuso la sua esperienza con il carcere, da chi ha girovagato tutte le amministrazioni, dal centrosinistra alla Carluccio, e oggi si sposta sul centrodestra».E proprio nella ferita già aperta dei guai dello schieramento avverso, Rossi affonda il coltello.