Centrosinistra pronto a scendere in piazza. «Apriamo alle persone non al ceto politico»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Noi abbiamo mantenuto in questi mesi un percorso che mira al rinnovamento e fino ad ora è stato così. E adesso, davanti allo scempio che in queste ore sta caratterizzando la politica cittadina, risalta ancora di più la nostra posizione, ovvero quella di individuare figure importanti, e non ceto politico, della città alle quali aprire le porte della coalizione».A poche ore dalla presentazione in piazza - prevista per oggi alle 18.30 in piazza Vittoria - della candidatura a sindaco di Riccardo Rossi, sostenuto da Brindisi Bene Comune, Pd e Liberi e Uguali, il segretario cittadino del Partito Democratico Francesco Cannalire chiarisce su quali basi il centrosinistra ha aperto ad ulteriori allargamenti.«Nessuna apertura - spiega - a liste e movimenti nati solo in vista delle elezioni amministrative. Sì, invece, a tutte le persone che hanno qualcosa da dire. Apriamo alle competenze, ai giovani, alle donne. Vogliamo offrire loro uno spazio, una possibilità di esprimersi, di far emergere le proprie competenze, i propri valori con una proposta politica sicuramente innovativa, trasparente e rinnovata anche nelle persone. Ma, lo ripeto, nessuna apertura al ceto politico brindisino, a partiti o a movimenti nati con fini elettorali, ma solo a persone perbene e competenti, al mondo cattolico, delle professioni, che hanno da dire qualcosa alla città in termini di valori, di idee. Nessun accordo nelle stanze dei bottoni per la spartizione delle poltrone ma la volontà di valorizzare tutte quelle figure, e ce ne sono tantissime in città, che hanno bisogno di una piattaforma politica, di una proposta che punti a valorizzarli».Ma anche il candidato sindaco del centrosinistra approfitta delle difficoltà del centrodestra per attaccare e guadagnare punti agli occhi dei potenziali elettori. «Lo spettacolo indecoroso che il centrodestra sta dando alla città con i comunicati, le smentite, le continue rotture, il tutti contro tutti, certifica la fine della classe politica che ha amministrato la città negli ultimi vent’anni».