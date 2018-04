Il “caso Brindisi” sui tavoli romani: si tenta di riunificare il centrodestra

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Il dualismo Cavalera-Ciullo, così come quello Lega-Forza Italia, da Brindisi arriva sul tavolo nazionale del centrodestra. Saranno i vertici dei tre partiti principali, dunque oltre ad azzurri e Lega anche Fratelli d’Italia, a stabilire il da farsi nei capoluoghi pugliesi, così come in quelli delle altre regioni dove ancora gli accordi non sono chiusi, chiamati al voto per le amministrative.A Brindisi, proprio nelle scorse ore, gli azzurri avevano sottoposto agli alleati centristi (Noi Centro, Brindisi Prima di Tutto e Democratici per Brindisi), ai Repubblicani ed ai possibili alleati moderati di Udc, Alternativa Popolare e Coerenti per Brindisi il nome dell’avvocato Roberto Cavalera (che ancora non ha ufficialmente sciolto la riserva). Un nome gradito a molti ma non al coordinatore cittadino di Noi Centro Toni Muccio, al quale però pochi attimi dopo hanno voltato le spalle gli ex consiglieri comunali del movimento. La destra, invece, guidata dalla Lega e composta da Movimento Nazionale per la Sovranità, Movimento +39, Proiezione Futuro e Periferia, sostiene la candidatura dell’avvocato Massimo Ciullo, ex assessore della giunta Mennitti.«Ieri (giovedì per chi legge, ndr) - racconta il coordinatore provinciale di Forza Italia Antonio Andrisano - sono stato chiamato da Roma, dalla sede nazionale del partito, perché riferissi in merito allo stato dell’arte dei comuni del Brindisino chiamati al voto ed in particolare di quelli più popolosi, nei quali quindi è previsto il turno di ballottaggio. In particolare, mi chiedevano se fossero confermate le alleanze nazionali, dunque se in questi comuni stessimo andando con i simboli di Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e anche Noi con l’Italia. Al che, io ho riferito, seppure in maniera non definitiva, la situazione di ogni comune».La cosa, però, non si è chiusa lì.