«Non vi nascondo che su entrambi (Brindisi e Civitavecchia, ndr) stiamo facendo alcune riflessioni, però consentitemi di raccontarvele a valle del piano industriale che presenteremo a novembre. Oltre a queste due attività note (rinnovabili e accumulo, ndr) ci sono delle altre cose che poi renderemo note». Così aveva detto Nicola Lanzetta, direttore per l’Italia di Enel, poco più di un mese fa durante un’audizione in commissione Bilancio, alla Camera dei deputati.

Le aspettative deluse

La presentazione del piano industriale è arrivata ma del destino del sito di Brindisi, che ospita da più di trent’anni una delle centrali a carbone più grandi d’Europa e la seconda di tutta Italia, non si è saputo nulla. Fotovoltaico, eolico, accumulo, idrogeno, logistica portuale, investimenti terzi nella filiera delle rinnovabili. Nulla. Un silenzio che ha stupito, e anche infastidito, tutti i rappresentanti politici del territorio, di qualsiasi schieramento. Perfino il centrodestra, dunque la maggioranza di governo del Paese che di fatto controlla Enel, considerato che il socio di maggioranza è il ministero dell’Economia e delle Finanze.

Le critiche di D'Attis

Nelle scorse ore, il deputato e commissario regionale di Forza Italia Mauro D’Attis ha sottolineato come «sia arrivato non solo il momento di parlare, ma di reagire: dopo le dichiarazioni dell’amministratore delegato dell’Enel sulla centrale di Brindisi, con cui ha escluso la riconversione, abbiamo di fatto appreso che non c’è alcun vero piano industriale per il sito, se non vaghi progetti per il futuro. Lo dico con chiarezza: non ci stiamo. Non ci stiamo e non escludo ci possano essere azioni amministrative forti anche da parte del sindaco di Brindisi affinché Enel chiarisca i dettagli della sua presenza per il futuro. L’ad Cattaneo chiama in causa il governo il cui intervento a questo punto è indispensabile. Nessuno, Enel compresa, deve dimenticare quanto Brindisi abbia dato in termini di produzione energetica per il Paese e oggi sarebbe inaccettabile assistere alla desertificazione del sito industriale senza alcuna alternativa seria e positiva per il futuro».

Le accuse di Gasparri

Un concetto rafforzato ulteriormente dal capogruppo di Forza Italia in Senato Maurizio Gasparri. «Abbiamo appreso - commenta infatti - delle dichiarazioni di Enel sul destino delle centrali di Brindisi e Civitavecchia senza, parallelamente, investimenti ben definiti e consistenti per il post-carbone. Così come prospettato, Forza Italia chiede un approfondimento. Brindisi e Civitavecchia sono due città che ospitano centrali da decenni che sono state importantissime per i bisogni energetici del nostro Paese. Due siti che hanno dato tanto all’Italia. Bisogna lavorare con Enel al futuro di queste realtà. Non ci potrà essere una desertificazione industriale ed occupazionale con la chiusura dei due siti senza una riconversione credibile. Chiediamo al governo di fare la sua parte, assieme agli enti territoriali. Ma Enel dovrà seguire la vicenda e dare un contributo operativo alle soluzioni.».

I timori della Cna

Ma il silenzio della società su Brindisi preoccupa anche le associazioni datoriali. Per il capoluogo messapico, è infatti la critica del presidente della Cna Franco Gentile, Enel «non intende andare oltre impegni generici che nella migliore delle ipotesi potrebbero riguardare la realizzazione di campi fotovoltaici, di un sistema di accumulo “Bess” e la conferma degli impegni assunti nel settore della logistica che rappresenta - come sostenuto dal primo momento proprio da noi della Cna - una grande opportunità per lo sviluppo delle attività industriali e portuali nella città di Brindisi». È arrivata, invece, anche se solo dalla conferenza stampa successiva alla presentazione del piano industriale agli investitori, la «conferma dei timori più volte manifestati circa un possibile progressivo disimpegno dal polo energetico brindisino di cui è stata protagonista assoluta per decenni. Ed è evidente che non può bastare la garanzia del posto di lavoro agli addetti diretti della centrale di Brindisi. Enel può e deve fare di più, ovviamente con il pieno sostegno del governo nazionale».

L'idea della turbogas

La richiesta è sempre la stessa: Terna riveda la sua decisione sulla inutilità di una centrale a gas a Brindisi e il governo giri una parte dei fondi Pnrr per la conversione a ciclo combinato della “Federico II”. Che, tra l’altro, risponderebbe ad una «esigenza reale del paese che in questo modo assicurerebbe al Mezzogiorno risposte adeguate al fabbisogno energetico, anche in caso di situazioni di emergenza (grazie ad una accertata disponibilità di gas attraverso il raddoppio del gasdotto Tap)». Serve, tuttavia, l’intervento del governo. Perché Brindisi «non può permettersi migliaia di posti di lavoro in meno ed il crollo di un sistema industriale che per decenni ha assicurato professionalità e competenza nell’offerta di servizi inquadrabili all’interno dell’indotto».