Centrale elettrica, stop al carbone nel 2025: Enel presenta il piano

BRINDISI - Mentre Enel resta in attesa dell’esito della Valutazione d’impatto ambientale per il progetto di “Sostituzione delle unità a carbone esistenti con nuove unità a gas presso la centrale termoelettrica di Brindisi sud Federico II”, l’azienda si sta comunque organizzando in vista della decarbonizzazione. Poche settimane fa, infatti, ha presentato al ministero della Transizione ecologica il piano di cessazione definitiva, entro il 31...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati