Ucciso dal virus il maratoneta che aveva sfidato Abebe Bikila

Era considerato il miglior corridore di fondo degli anni ’50 e sfidò, alle Olimpiadi di Roma, il campione Abele Bikila, ma ha perso la sfida con il Covid 19. Lutto a Cellino San Marco, in provincia di Brindisi, per la perdita del concittadino illustre Francesco Perrone, classe 1930, cellinese di nascita. Lasciò il suo paese negli anni ‘50 per arruolarsi nel corpo di Polizia dove era stato richiesto dalla sezione Fiamme Oro.



Podista per diletto alle sagre di paese, in breve tempo divenne il miglior corridore di fondo degli anni '50 e tentò di stare al passo, nella maratona di Roma del 1960, del campione Abele Bikila, l'atleta etiope che correva scalzo. Dieci volte campione italiano di fondo e mezzofondo, nel corso della sua carriera sportiva ha stabilito numerosi record, ha corso 18 volte per la maglia azzurra. Per anni, ha promosso lo sport e l'atletica tra i giovani. È morto a Bari dove risiedeva da anni, risultando positivo al covid.