"Vengo con questa mia a dirvi". Le "lettere pistolari" in slang locale fanno arrabbiare il sindaco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se a Ceglie Messapica le polemiche e il confronto politico su diversi argomenti d’attualità cittadina diventano aspri, ci pensa il blogger Stefano Menga a smorzare i toni ed innescare una riflessione, scherzandoci su e raccogliendo consensi bipartisan. Come? Con le sue “lettere pistolari” inviate via social al sindaco Luigi Caroli, che a quanto pare un po’ si arrabbia pure per il contenuto e lo chiama al telefono per protestare. Le missive di Menga, firmate con lo pseudonimo di “Stefn di Martazit”, sono un mix di italiano ed espressioni dialettali, diventate un vero e proprio fenomeno su Facebook, dove riesce a portare a casa centinaia di “Mi piace” o “Like” che dir si voglia.E così, con toni e stile, che richiamano Totò nella famosa scena della lettera nel film “Totò, Peppino e la Malafemmina”, il blogger cegliese si rivolge al primo cittadino per parlare delle “doglianze” dei cegliesi. Ultimo tema su cui è intervenuto nei giorni scorsi è la polemica sul Ceglie Food Festival, manifestazione eno -gastronomica di punta del programma di appuntamenti estivi, che quest’anno ha una nuova denominazione, ovvero Ceglie Food – Frisella Fest, criticata dal gruppo di opposizione Noi Centro e in particolare dall’ex consigliere Francesco Locorotondo, protagonista di un duro botta e risposta con il vice sindaco Angelo Palmisano.«Lettera pistolare urgente al sindache Luigi Caroli e Pc (Pa citedde). Caro sindache, mi vedo costretto a scriverti con urgenza questa pistola in quanto ci sono numerose doglianze cittadine, riguardo al Ceglie Food Frisella Fest 2018. Certo è, ca cu na (che con una, ndr) frisa hai creato una certa polemica mediatica di entità superiore all’arrivo