Tenta di speronare l’auto della ex: arrestato

Ultimo aggiornamento: 14:33

MESAGNE - I carabinieri della Stazione di Mesagne , a conclusione degli accertamenti, hanno tratto in arresto in flagranza di reato, un 49enne di Mesagne, per atti persecutori continuati. Nella tarda serata di ieri, una donna 33enne del luogo, ex convivente dell’arrestato, ha contattato il personale della Stazione carabinieri di Mesagne, riferendo di essere pedinata dall’uomo il quale, nella circostanza, a bordo della sua autovettura, avrebbe anche tentato di affiancare e speronare l’auto con a bordo la donna.I militari sono così intervenuti, raggiungendo le due autovetture sulla strada e bloccando quella condotta dal 49enne, il quale, conclusi gli accertamenti di rito, è stato arrestato e accompagnato presso la Casa Circondariale di Brindisi.