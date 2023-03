Università, laurea post mortem per Federica. E la famiglia istituisce due borse di studio

La Libera Università Maria Santissima Assunta, “Lumsa” di Roma ha conferito la laurea post mortem a Federica Annese, la 21enne cegliese deceduta all’alba del 14 luglio 2022 nell’incidente stradale avvenuto sulla provinciale che collega Ceglie Messapica ad Ostuni. Avrebbe dovuto laurearsi ad ottobre, Federica.

La discussione

Durante una commovente cerimonia a cui hanno partecipato papà Mimmo, mamma Anna Lucia e il fratello della giovane. Una famiglia dal cuore grande, piena di forza e coraggio, che oggi partecipa ad una iniziativa volta ad aiutare studenti meritevoli, nel nome di una ragazza amata e stimata.

Per mantenere vivo il ricordo di Federica, iscritta al corso di laurea in Scienze politiche ed internazionali (L-36), scomparsa prima della discussione della tesi di laurea, la Lumsa, insieme all’associazione Luigia Tincani per la Promozione della Cultura, d’intesa con la famiglia Annese, bandirà un concorso per l’assegnazione del “Premio Federica Annese” che consiste in due borse di studio del valore di 2.500 euro ciascuna, destinate a coprire i costi d’iscrizione al corso di laurea magistrale in Relazioni Internazionali presso la medesima università.