Strisce blu in salotto: gli stalli per la sosta a pagamento sulla porta di casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Esigenze di traffico o motivo per fare cassa? E' protesta piuttosto unanime a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, dove il Comune ha deciso di adottare il parcheggio a pagamento in ampie zone della cittadina. Il problema è che non si risparmiano neppure i luoghi più sensibili: pennellate orizzontali ovunque. E così accade che lo spazio a pagamento è previsto (e disegnato) anche dinanzi le abitazioni e alle porte di ingresso prive di marciapiede.Due in modo particolare le abitazioni "invase" dalle strisce blu, entrambe in via Cristoforo Colombo.In particolare uno degli stalli blu elettrico in questione è comparso dinanzi al cancello di ingresso degli uffici dell'ex deputato, Nicola Ciracì, tra i più noti contestatori del sindaco Luigi Caroli. E nel giro di pochi minuni la vicenda è diventata un caso sui social network, tra le contestazioni di numerosi cegliesi contrari al progetto dell'Amministrazione comunale, soprattutto perché a quanto sembra il 70% della somma che si dovrà pagare sarà incassato dalla società che gestisce il servizio.