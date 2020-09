Comunali: Errico tra il 49 e il 50% a San Vito, Palmisano avanti a Ceglie, Ciccarese a Torchiarolo, Nicolì a Erchie. Verso il ballottaggio a Latiano

Lo spoglio elettorale è partito poco dopo le 9 nei 5 Comuni del brindisino interessati all'elezione del sindaco e al rinnovo del Consiglio. A Ceglie Messapica con l’apertura delle urne in tutte e ventidue le sezioni distribuite tra i seggi di via Martina, via Salerno e via Francavilla. La partita per l’elezione del sindaco vede in testa Angelo Palmisano, il cui risultato al momento ha raggiunto il 44,9 per cento su circa 1699, prendendo le distanze da Giusy Resta (17,24 %) e Francesco Locorotondo (16,59%), seguiti da Pietro Piccoli (12,77 %) e Isabella Vitale (8,47%). La situazione è in continuo mutamento, ma se dovesse essere confermata nel corso della giornata, a giocarsi l’eventuale ballottaggio con Palmisano dovrebbero essere Locorotondo o Resta. A San Vito dei Normanni, la candidata del centrodestra Silvana Errico, in netto vantaggio sugli avversari,oscilla tra il 49 e il 50%, seguita dal candidato del centrosinistra Roberto Covolo (31%), Marco Ruggiero (M5s, 14%) e Pino De Carlo (Lega, 5%). A Latiano si profila un ballottaggio tra il sindaco uscente di centrosinistra Cosimo Maiorano (36%) e Claudio Ruggiero (civiche, 34,2%). Più staccati Salvatore De Punzio (civiche, 24,4%) e Isabella Rizzo (FdI, 5,5%). Scrutinio in corso anche a Torchiarolo ed Erchie. In quest'ultimo Comune in netto vantaggio il candidato del centrosinistra Pasquale Nicolì (36,59%), seguito dal vice sindaco uscente del centrodestra Chiara Saracino (28,37%). Mentre a Torchiarolo sarebbe in vangaggio il candidato del centrodestra Elio Ciccarese (43%), seguito dal sindaco uscente Flavio Caretto (centrosinistra, 37%), terzo l'ex sindaco Nicola Serinelli (20%). Ultimo aggiornamento: 13:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA