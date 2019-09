Rapinatore solitario in un'agenzia di assicurazioni: impiegata minacciata con un coltello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CEGLIE MESSAPICA - Rapina lampo stamani in un'agenzia di pratiche automobilistiche di Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi. Un uomo, molto probabilmente un giovane, con parrucca e volto travisato, è entrato nell'agenzia "Vittoria assicurazioni" di via Milano e ha puntato in coltello contro la dipendente costringendola a consegnare i soldi contenuti nella sede.La donna, sotto la minaccia dell'arma, ha consegnato 1800 euro. Poi, il rapinatore è fuggito a piedi, ma prima si è liberato degli abiti, che indossava al momento del colpo, nel tentativo di passare inosservato nelle vie del paese. Indagini del nucleo operativo della Compagnia carabinieri e della stazione locale sono in corso.