La società Tecnomessapia chiude: saranno licenziati 148 lavoratori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il prossimo 25 luglio, il giorno prima della scadenza della cassa integrazione straordinaria, la società aeronautica cegliese Tecnomessapia aprirà la procedura di licenziamento collettivo per 148 lavoratori, tanti quanti risultano ancora in forza all’azienda. Nel corso dell’incontro che si è svolto nel pomeriggio di oggi, giovedì, presso la task-force regionale per l’occupazione presieduta da Leo Caroli non c’è stata neppure una parvenza di apertura da parte della società aeronautica per poter abbozzare la minima proposta e costruire un dialogo diverso. Se una posizione chiara da parte di Tecnomessapia i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e i lavoratori inseguivano da tempo, questa è arrivata ed era tanto prevedibile quanto spietata: tutti a casa dal 25 luglio.