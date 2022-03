Schianto sulla Ostuni-Montalbano: l'ultimo saluto al giovane 30enne

La morte improvvisa di Alessandro Vitale ha avuto l’effetto di un pugno dritto nello stomaco. Forte, feroce, fermo. Contro un’intera comunità, quella di Ceglie Messapica , che lui amava e rispettava con il suo sorriso, la sua gentilezza, il suo impegno civico. Quella comunità che è sotto shock da mercoledì sera, quando ha ricevuto la notizia del tragico incidente stradale avvenuto sulla provinciale Ostuni – Montalbano, ma che si è subito mobilitata per stare accanto alla famiglia del giovane e alla sua amata Alessia, tra il dolore e le lacrime, in attesa dei funerali previsti per questo pomeriggio alle 15 nella chiesa Madre.

La vittima