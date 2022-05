Ceglie, scontro frontale sulla provinciale. Feriti estratti dalle lamiere

Scontro frontale sulla provinciale Ceglie -Cisternino questo pomeriggio poco dopo le ore 14. Nel violento impatto tra due auto sono rimaste coinvolte due persone. Ad allertare i vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni, alcuni automobilisti di passaggio. I pompieri hanno dovuto lavorare un po' per estrarre uno dei due feriti dalle lamiere.

L'impatto

Sul posto anche una ambulanza del 118 che ha provveduto a trasportare i feriti all'ospedale Perrino di Brindisi per accertamenti. I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza delle due auto e della strada mediante la disattivazione dell 'alimentazione elettrica e la bonifica dell impianto di distribuzione del carburante. A coadiuvare le operazioni di soccorso anche una pattuglia della polizia locale di Ceglie Messapica. Le condizioni dei feriti, già visitati nel nosocomio brindisino, sono gravi ma non in pericolo di vita.

Scontro sulla provinciale, nove feriti: due sono gravi. C'è anche un ragazzino