Ceglie, due incidenti in pochi minuti davanti a un distributore di benzina. Quattro auto coinvolte

Stesso posto, stessa ora per due incidenti che si sono verificati ieri mattina dinanzi al distributore di benzina “Menga Petroli” sulla provinciale che collega i comuni di Ceglie Messapica e Francavilla Fontana. I sinistri sono avvenuti intorno alle 9 a distanza di dieci minuti l’uno dall’altro e, per fortuna, non hanno avuto gravi conseguenze per i conducenti e chi si trovava al loro fianco.

APPROFONDIMENTI TARANTO Incidente con l'automedica del 118, feriti medico, autista e... MONOPOLI Coppia scomparsa, ritrovati nell'Ape Car ribaltato. Lei deceduta,...

Incidente con l'automedica del 118, feriti medico, autista e infermiera

Lo schianto

Nel primo caso sono rimaste coinvolte una Smart, diretta a Francavilla, e una Ford Fiesta che viaggiava in direzione Ceglie e stava entrando nell’area del distributore di carburanti per una sosta. Sul posto sono intervenuti i militari della stazione dei carabinieri, gli agenti della polizia locale e un’ambulanza del 118. Secondo una prima ricostruzione della dinamica effettuata dalle forze dell’ordine, all’origine dell’accaduto ci sarebbe stato un tamponamento.

Pochi minuti dopo, mentre erano in corso i rilievi della prima collisione, è avvenuto lo scontro tra una Opel Insigna, che viaggiava verso Francavilla e si era fermata per consentire le operazioni dei mezzi di soccorso presenti in strada, e un’altra Ford Fiesta, diretta a Ceglie. Le auto si sono scontrate finendo al centro della strada, l’una contro il cofano anteriore dell’altra. Anche in questo caso, i militari presenti sul posto hanno provveduto ad effettuare i rilievi necessari per stabilire la dinamica e le eventuali responsabilità. Per liberare il tratto stradale dai veicoli è stato necessario richiedere l’intervento di un carro attrezzi.