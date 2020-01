Giallo in un'abitazione del centro storico: trovati i cadaveri di un uomo e una donna

CEGLIE - Giallo in un'abitazione nel centro storico di Ceglie Messapica, in via Rodano, dove sono stati ritrovati i corpi senza vita di un uomo e una donna, entrambi rumeni: lui trovato nel soggiorno, lei sulle scale. Sul posto, insieme agli operatori del servizio 118, sono accorsi i carabinieri della stazione di Carovigno e della compagnia di San Vito. Indagini sono in corso per chiarire quanto accaduto. Dai primi rilievi, sembrebbero esserci tracce ematiche sospette sull'uscio dell’abitazione, mentre accanto al corpo dell’uomo è stato trovato un coltello. Potrebbe essersi trattato di un duplice omicidio dai contorni ancora poco chiari o di un omicidio-suicidio.La procura ha incaricato il medico legale di recarsi sul posto per una ispezione. Ultimo aggiornamento: 14:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA