Due notti sulle scale dopo la caduta: muore in ospedale

CEGLIE - Una 86enne di Ceglie Messapica è morta questa mattina dopo essere stata trasportata in codice rosso all'ospedale Perrino di Brindisi. L'anziana, che viveva da sola in un'abitazione indipendente nei pressi della villa Cento Pini, avrebbe avuto un infarto e sarebbe caduta dalle scale due giorni fa, rimanendo incastrata dietro la porta di ingresso. A richiedere l'intervento dei soccorsi è stata la proprietaria di un vicino panificio, preoccupata dalla sua assenza improvvisa e prolungata. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco, che intorno alle 11 sono saliti sul terrazzo e hanno aperto la porta di casa, liberando la donna, trovata viva, ma in condizioni critiche. Ma vana la corsa in ospedale. Ultimo aggiornamento: 15:27