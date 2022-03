Anziana sola cade in casa e nessuno può soccorrerla: ci pensano i vigili del fuoco

Paura a Ceglie Messapica, dove si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni, per prestare soccorso a Ceglie ad un'anziana di 87 anni, che in seguito a una caduta era rimasta bloccata nella sua abitazione, in via Risorgimento.

L'intervento

I pompieri, sollecitati da alcuni vicini di casa, sono accorsi insieme al personale del Servizio 118 e a una pattuglia dei carabinieri. Per entrare all'interno dell'appartamento, i vigili del fuoco hanno utilizzato una finestra che affaccia su un pozzo luce. Una volta in casa, i soccorritori hanno prestato le prime cure all'anziana, le cui condizioni, per fortuna, non destano particolare preoccupazione, come confermato dal personale medico del 118.