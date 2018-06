Cavalera o Rossi? Ecco come sarà composto il nuovo consiglio comunale

Il consiglio comunale con Cavalera sindaco.

Il 24 giugno a Brindisi si voterà per il ballottaggio tra Roberto Cavalera (centrodestra) e Riccardo Rossi (centrosinistra). Ecco le due ipotesi del futuro consiglio comunale, che però non tiene conto degli eventuali apparentamenti.Quattro seggi al partito Repubblicano, quattro seggi a Forza Italia e altri quattro a Brindisi in Alto; tre a Brindisi Popolare ed a Idea per Brindisi e due a Brindisi Virtuosa-Udc. Sarà questa la composizione della maggioranza in caso di vittoria - senza alcun apparentamento formale - del candidato sindaco del centrodestra Roberto Cavalera. All’opposizione, invece, ci saranno il Movimento 5 Stelle con due seggi, Il Partito Democratico con due seggi, Brindisi Bene Comune, Liberi e Uguali, Lega, Movimento +39 e Noi con l’Italia con un seggio ciascuno, ai quali vanno aggiunti tre posti per i tre candidati sindaco sconfitti che hanno comunque superato la soglia di sbarramento del 3 per cento.Ma simboli a parte, da chi sarà composto il consiglio comunale in caso di vittoria di Cavalera? Innanzitutto dal primo degli eletti e recordman assoluto di preferenze della storia del consiglio comunale di Brindisi Gabriele Antonino, seguito da Luciano Saponaro, Anna Rita Cruto e Annapaola Conoci, tutti del Pri; a seguire Carmela Lo Martire, Rino Pierri e Giuseppe De Maria per Brindisi Popolare; Luciano Loiacono e Giampiero Campo per Idea per Brindisi; Gianluca Quarta, Caterina Cozzolino, Michele Di Nonna e Livia Antonucci per Forza Italia; Umberto Ribezzi, Giuseppe Tramacera, Raffaele De Maria e Angelo Rizziello per Brindisi in Alto; AntonioPisanelli e Antonio Monetti per Udc-Brindisi Virtuosa.Per quanto riguarda l’opposizione, invece, ci sarebbero Gianluca Serra, Tiziana Motolese e Paolo Le Grazie per il Movimento 5 Stelle; Riccardo Rossi e Giuseppe Cellie per Brindisi Bene Comune; Alessandro Antonino per Liberi e Uguali; Antonio Elefante e Giampaolo D’Onofrio per il Partito Democratico; Massimo Ciullo come candidato sindaco della coalizione di centrodestra; Massimiliano Oggiano per Fratelli d’Italia-Movimento +39; Gianluca Alparone per la Lega; e infine Pietro Siliberto per Noi con l’Italia.In caso di vittoria di Cavalera, dunque, in consiglio ci saranno - su 32 posti a disposizione - 12 ex consiglieri comunali (due di questi hanno anche ricoperto il ruolo di presidente del Consiglio), 5 ex assessori, 2 figli d’arte (Antonino e Pierri) e 12 esordienti. Sei sarebbero invece, in totale, le donne.In caso di vittoria al ballottaggio del candidato del centrosinistra Riccardo Rossi, senza alcun apparentamento formale, ci sarebbero in consiglio comunale 6 esponenti di Brindisi Bene Comune,3 di Liberi e Uguali, 9 del Partito Democratico e 2 del movimento giovanile Ora tocca a noi.Questo, naturalmente, solo per quanto riguarda i venti seggi da aggiudicare alla maggioranza.Il resto, invece, sarebbero appannaggio dell’opposizione e sarebbero così suddivisi: 2 al Movimento 5 Stelle, 1 alla Lega, 1 al Movimento +39-Fratelli d’Italia, 1 al Partito Repubblicano, 1 a Brindisi Popolare, 1 a Idea per Brindisi, 1 a Forza Italia, 1 a Brindisi in Alto ed i 3 da assegnare ai candidati sindacoche hanno superato la soglia di sbarramento del 3 per cento.Ma chi entrerà in aula a rappresentare questi partiti e movimenti?Per Brindisi Bene Comune ci saranno Giuseppe Cellie, Mauro Masiello, Belinda Silvestro, Anna Maria Calabrese, Anna Lucia Portolano e Luana Mia Pirelli; per Liberi e Uguali Alessandro Antonino, Antonio Manfreda e Cristiano D’Errico; per il Partito Democratico Antonio Elefante, Giampaolo D’Onofrio, Alessio Carbonella, Salvatore Valentino, Lorenzo Guadalupi, Valentina Fanigliulo, Maurizio Pesari,Rosella Gentile e Teodosio Prete; per Ora tocca a noi Giulio Gazzaneo e Livia dell’Anna.Sul fronte dell’opposizione, invece, ci sarebbero per il Movimento 5 Stelle Gianluca Serra, Tiziana Motolese e Paolo Le Grazie; per la destra sovranista Massimo Ciullo, Gianluca Alparone (Lega) e Massimiliano Oggiano (Fratelli d’Italia-Movimento +39); per il centrodestra Roberto Cavalera, Gabriele Antonino(Partito Repubblicano), Carmela Lo Martire (Brindisi Popolare), Luciano Loiacono (Idea per Brindisi), Gianluca Quarta (Forza Italia) e Umberto Ribezzi (Brindisi in alto).In caso di vittoria di Rossi, su 32 scranni disponibili 8 sarebbero occupati da ex consiglieri, 3 da ex assessori, 1 da un figlio d’arte e da 17 esordienti totali.In questo caso, sarebbero in tutto 9 le donne presenti in consiglio comunale.