Catturato il latitante che aveva sfidato i carabinieri: "Non finirò mai più in carcere"

I Carabinieri della Stazione di Brindisi Centro, in collaborazione con i militari della Compagnia di Terni, hanno arrestato Andrea Errico 27enne di Brindisi, colpito da ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Corte d'Appello di Lecce. Il giovane con un importante curriculum criminale alle spalle per reati contro la persona e il patrimonio prima di essere colpito dal provvedimento di cattura della Corte d'Appello era stato collocato agli arresti domiciliari in Brindisi a seguito di una rapina aggravata commessa in provincia di Lecce, a Taviano, ai danni di un esercizio commerciale.Già nel mese di gennaio scorso era stato dichiarato «latitante», in quanto, mentre era sottoposto alla misura dell'obbligo di dimora in Brindisi, arbitrariamente si era allontanato dalla città raggiungendo la moglie a Catania. Verso la fine del mese di febbraio Errico ha nuovamente deciso di troncare i contatti con la città, rendendosi irreperibile.In questa ultima circostanza ha telefonato al Comandante della Stazione Carabinieri di Brindisi Centro, ripromettendosi di non finire mai più in galera. Ovviamente dell'autonoma iniziativa dell'Errico è stata portata a conoscenza l'Autorità Giudiziaria che ne ha nuovamente dichiarato la latitanza.