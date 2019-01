Spara alla moglie e poi si suicida con la stessa arma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAROVIGNO - Gravissimo episodio di sangue poco fa a Carovigno, in provincia di Brindisi, dove un uomo ha sparato alla moglie e poi si è suicidato rivolgendo la stessa arma verso se stesso. L'epilogo nel corso di una lite tra i due. La donna sarebbe in condizioni disperate, l'uomo è morto.Il dramma in una casa alle porte del paese, lungo la vecchia strada che da Carovigno conduce a Ostuni.Sul posto stanno intervenendo carabinieri, polizia e 118.