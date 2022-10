Aggredisce la moglie, minacciandola con un coltello: arrestato per stalking

BRINDISI - Un 60enne di Carovigno è stato arrestato con l'accusa di stalking nei confronti della moglie. L’uomo, secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, questo pomeriggio ha raggiunto la donna dalla quale si stava separando nell’abitazione di San Vito dei Normanni. Una violenta lite che sarebbe degenerata tra i due nell’abitazione, con l’uomo, poi, che avrebbe minacciato la donna con un coltello.

L'aggressione

Nella colluttazione la donna avrebbe riportato solo alcuni graffi, tanto da necessitare del soccorso in ospedale, con il 60enne, invece, che ha provato a nascondersi in un altro appartamento a lui in uso. Qui, è stato rintracciato poco dopo dai carabinieri, mentre preparava un borsone, forse per un tentativo di fuga ed è stato tratto in arresto e condotto in caserma a disposizione della Procura di Brindisi. Non sarebbe stato, quello di oggi il primo episodio violento tra i due: da qui le accuse di stalking da cui ora il 60enne dovrà difendersi.