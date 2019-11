Individuato l'autore delle "false bombe" alle Poste: l'allarme per vendetta

Ultimo aggiornamento: 12:37

Individuato e denunciato l’autore delle false bombe annunciate presso alcuni uffici postale di Brindisi e Carovigno: è un uomo di Carovigno, 42 anni, nato a Desio in provincia di Brescia e residente nella cittadina del Brindisino. LEGGI ANCHE : « C'è una bomba», tribunale evacuato. Ma è di nuovo un falso allarme I carabinieri della Compagnia di San Vito dei Normanni e di Carovigno lo hanno denunciato per “procurato allarme” e “interruzione di ufficio o servizio pubblico”. L’uomo avrebbe segnalato al telefono la presenza di ordigni per vendicare un presunto ammanco di denaro da un suo libretto postale.