Fiamme nel vecchio depuratore, a fuoco plastica e sterpaglie

Fiamme nel vecchio depuratore di Carovigno in contrada Bufalaria: vigili del fuoco al lavoro insieme al personale dell’Arif per domare l’incendio. Sul posto anche una squadra di volontari. Un’attività complessa quella condotta nelle campagne carovignesi, a causa di un rogo alimentato anche dal vento di maestrale, che ha caratterizzato la mattinata di ieri per l’intera provincia.

Il rogo



A fuoco materiale plastico e sterpaglie, con una densa colonna di fumo nero ben visibile anche a centinaia di metri di distanza dall’infrastruttura. Dopo la segnalazione giunta al comando provinciale tre squadre dei vigili del fuoco si sono diretti nei pressi del depuratore per domare sin da subito le fiamme. Attività di spegnimento dell’incendio che è proseguita per oltre un’ora, con i vigili del fuoco che dopo aver messo in sicurezza l’area, hanno controllato più volte l’assenza di ulteriori focolai. Elemento questo fondamentale per evitare che a causa del vento le fiamme potessero ripartire danneggiando ulteriormente i terreni presenti.