Vergine (Università Lum): «Su Carovigno sentenza penale ignorata, grave vulnus la proroga ai commissari»

BRINDISI - Valutazioni opposte. Sentenze di assoluzione insufficienti. A prevalere è una misura di natura preventiva anche di fronte ad un intervento di un giudice penale. Il fronte trasversale per una revisione dell’articolo 143 del testo unico degli enti locali, che dispone lo scioglimento dei comuni per infiltrazioni mafiose, si amplia sempre più. Anche lo stesso governatore della Puglia, ex magistrato Michele Emiliano, ne ha chiesto una...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati