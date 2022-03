Brindisi, la nuova sede della Caritas per accogliere persone bisognose è stata inaugurata

Aumentano i pasti disponibili per i bisognosi. È stata inaugurata la nuova sede della Caritas diocesana all’interno del Centro Pastorale Benedetto XVI al rione Santa Chiara di Brindisi. Qui, nella struttura nata come seminario, i volontari hanno acceso per la prima volta i fornelli e preparato i pasti per circa 200 persone.

APPROFONDIMENTI VIDEO Brindisi, inaugurata la nuova mensa della Caritas

La Caritas si è insediata al piano terra dove vi sono le cucine e un ampio refettorio in grado di accogliere sino a 70 persone contemporaneamente. La mensa ha traslocato da via Conserva in viale Porta Pia, dove d’ora in poi sarà possibile accogliere molta più gente.

Sempre più persone disperate

«Abbiamo inaugurato la nuova sede della mensa Caritas presso il seminario al quartiere Santa Chiara. Finalmente questa struttura così importante - ha detto il sindaco, Riccardo Rossi, presente al taglio del nastro - accoglierà un servizio utile alla collettività, permettendo di avere una cucina grande, spazi adeguati per le celle frigorifere, uffici, bagni, maggiore facilità nel trovare parcheggio ma soprattutto un bel salone per ospitare i commensali. Come amministrazione abbiamo destinato un sostegno economico per supportare la mensa della Caritas nel 2022 che è gestita dalla rete delle parrocchie di ogni quartiere della città. Un servizio rodato che serve più di 200 pasti al giorno, un punto di riferimento per la nostra comunità che meritava uno spazio adeguato. Oggi erano presenti tanti volontari e volontarie, insieme ad Adele Tundo pilastro fondamentale della Caritas, che con entusiasmo cucinano e accolgono gli ospiti. La solidarietà è una delle più grandi risorse della nostra società che in questi ultimi anni di emergenza abbiamo sperimentato».

Dall’inizio della pandemia ad oggi il numero delle persone disperate è aumentato di un terzo e con il prolungarsi dell’emergenza sanitaria la situazione è peggiorata. Ne sa qualcosa don Andrea Giampietro, che a soli 35 anni dirige da settembre 2020 la Caritas Diocesana di Brindisi. Negli ultimi due anni i volontari sono passati dal preparare 120 pasti al giorno a 180 e nelle parrocchie sono aumentati di un terzo le persone che chiedono generi alimentari ma soprattutto un aiuto economico per pagare affitti e bollette. Oggi ci sono tante persone che fanno parte della categoria dei nuovi poveri, persone che per dignità non si avvicinano facilmente alla Caritas ma sono comunque costrette a rivolgersi alle parrocchie per avere aiuti di varia natura.