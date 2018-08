Carabinieri e medici insieme contro le stragi del sabato sera

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prevenzione più che repressione. È questo l’obiettivo dell’iniziativa che i carabinieri del comando provinciale di Brindisi hanno attivato da domenica notte in collaborazione con l’Asl per evitare, limitare e contenere le stragi imputabili all’assunzione di sostanze stupefacenti e alcool, triste consuetudine che si perpetua anche lungo le strade della movida brindisina.Il dispositivo parte da un’idea del comando provinciale dell’Arma e ha incontrato immediatamente il favore dei vertici aziendali Asl. «Il direttore generale Giuseppe Pasqualone è stato sin dal primo momento un ottimo interprete del progetto che avevamo in mente – afferma il colonnello Giuseppe De Magistris, comandante provinciale dei Carabinieri – la sinergia con la quale abbiamo operato per mettere in campo tutto il necessario alla buona riuscita dell’iniziativa è stata totale e ha permesso di mettere a punto l’articolata macchina dei controlli». Il comando provinciale dell’Arma di Brindisi è il primo in Puglia a disporre un simile servizio di controllo e prevenzione.Dal fronte sanitario, l’Asl ha messo a disposizione dei militari due ambulanze e due automediche, oltre al personale dedicato, del servizio di emergeza/urgenza del 118, coordinato da Massimo Leone, e il laboratorio analisi diretto da