Continua a far discutere, nella maggior parte dei casi in maniera civile, la scelta della Marina militare di utilizzare alcune immagini sulle facciate dei capannoni ex Saca affacciati su via Provinciale San Vito, a Brindisi. In particolare, quella sul capannone di destra è quella che ha generato il maggior numero di critiche. Vi si vedono otto fucilieri della Brigata marina San Marco nell’atto di uno sbarco con i fucili spianati ed un elicottero in supporto aereo. A detta di molti, sarebbe stato più adatta, soprattutto in un periodo di incertezza dovuta a guerra e violenze come quello che stiamo vivendo, una immagine delle tante operazioni di peacekeeping e di aiuto alle popolazioni in difficoltà portate avanti dai militari del San Marco.

L'immagine della Marina

Per Francesco Zaccaria, sindaco di Fasano, la città che ospiterà la parte principale del G7 nel resort di Borgo Egnazia, avrebbe reso maggiore giustizia alla Marina affiancare una immagine di esercitazione come quella con i fucilieri ad un’altra di intervento umanitario. «Io credo - commenta - che oggi la Marina sia molto più di quanto non racconti quell’immagine. Sono tantissime le missioni di pace che vedono protagonisti i nostri militari. Fossi stato in loro, quindi, avrei dato una immagine più complessiva, perché oltre al core business della difesa e di un eventuale, e speriamo remotissimo, utilizzo in scenari di guerra, la Marina ha un altrettanto consolidato core business nelle missioni di pace. Forse, quindi, sarebbe stato più arricchente per l’immagine della marina avere due fotografie, una con militari impegnati in esercitazione ed una con militari impegnati in scenari di pace. Questo per fare una presentazione più completa e veritiera dell’utilizzo che facciamo dei nostri militari».

Il sarcasmo sulla Croce Rossa

Secondo l’ex assessore ed esponente di spicco del Pd brindisino Oreste Pinto, l’immagine non è stata scelta dal comando di Brindisi perché, sottolinea, «qui è in atto un importante processo di integrazione tra la Marina (e, soprattutto, il Reggimento San Marco) con la città che lo ospita. Non dimentichiamo, ad esempio, l'importante ruolo dei militari nella consegna dei viveri ai tempi del Covid, le manifestazioni per il 50esimo del San Marco, le tante aperture della Porta De Ravel per eventi sportivi e turistici, la recente possibilità di visitare il Castello, il Marina militare tour di vela che è stato a Brindisi per due volte, le gare di orienteering con le scuole. Pertanto sono certo che se fosse dipeso dal Comando di Brindisi, probabilmente si sarebbe deciso per una gigantografia idonea a suggellare il rapporto con la città. A mio avviso un soggetto che promuovesse Brindisi assieme all'innegabile capacità di peacekeeping del San Marco, sarebbe stato più consono per mostrare ai capi di stato la bellezza del nostro territorio ed accrescere il senso di appartenenza e di comunanza dei cittadini e dei militari». Pinto si dice dispiaciuto che quell’immagine «abbia innescato un aspro confronto tra militaristi ed antimilitaristi o messo in cattiva luce il ruolo del San Marco. A mio avviso tutti dovremmo adoperarci per la pace (e a questo proposito ben vengano il busto di Gandhi e le foto dietro la bandiera arcobaleno) e tutti dovremmo avere un senso di riconoscenza per chi difende il nostro Paese, lavora per la fine delle guerre e rischia la propria vita per gli altri, come i militari del San Marco o anche i numerosi volontari delle organizzazioni presenti nei luoghi dove c'è un conflitto bellico, come, ad esempio, gli uomini e le donne della Croce Rossa, il cui ruolo non va di certo sminuito con sarcasmo sguaiato».

La proposta: lenzuoli bianchi per la pace

Molto critici sul messaggio veicolato dall’immagine i “No G7”, che ricordano come Brindisi sia sempre stata «una città di pace, con tutte le missioni di pace fatte nel mondo dalla nostra Marina, dal Libano all’Afganistan». Da qui la richiesta «a tutti i brindisini della zona rossa di esporre sui balconi bandiere della pace o bandiere bianche, come chiesto da papa Francesco, o lenzuoli bianchi». Il tavolo di coordinamento “No G7 Puglia” annuncia di stare preparando anche una diffida nei confronti del ministero della Difesa perché l’immagine sia rimossa.

Non è un'esaltazione della guerra

Ma c’è, naturalmente, anche chi difende la scelta, pur sottolineando di essere assolutamente contrario ad ogni guerra. Come fatto nelle scorse ore, tra i tanti, anche dal sindaco Giuseppe Marchionna. A questi si aggiunge il capogruppo della Lega in consiglio comunale Ercole Saponaro. «Mi pare - commenta - che a Brindisi si faccia polemica sul nulla. Scegliere un’immagine di quel tipo non vuol dire certo inneggiare alla guerra. Quello è un presidio militare, cosa avrebbero dovuto metterci su? Quell’immagine esalta i valori di tanti ragazzi che, in divisa, difendono la patria. Questo non vuol dire essere guerrafondai. Qui a Brindisi abbiamo il Battaglione San Marco che dovremmo onorare ogni giorno per quello che fa in tantissime missioni di pace. Ecco perché io non vedo nulla di male in quell’immagine, pur essendo contro ogni tipo di guerra. E contro l’invio di armi, perché alla pace non si arriva armando l’Ucraina. Lo ribadisco: sono sempre stato contro la guerra ma quell’immagine non racconta nulla di male. Fa solo capire che si tratta di un presidio militare».