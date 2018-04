Concessione revocata per due cantieri navali. Tremano 50 lavoratori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’Autorità portuale ha revocato la concessione demaniale ai cantieri navali Cbs (Cantieri Balsamo Shipping) e Damerin a causa dei ritardi in alcuni pagamenti ed entro il 24 aprile rischiano di restare a casa una cinquantina di lavoratori oltre che vedere scomparire realtà industriali storiche ed importanti dell’economia del territorio. Da ieri mattina i lavoratori sono in stato di agitazione e in assemblea permanente davanti ai cancelli dei cantieri ubicati vicino al Porticciolo in località Bocche di Puglia (nelle foto di Max Frigione). Della questione si sono fatti carico la Fiom e la Cgil che hanno già invocato l’intervento della task-force regionale per l’occupazione.«I Cantieri Balsamo Shipping e il Cantiere Damerin – affermano i segretari Cgil e Fiom Antonio Macchia e Angelo Leo - sono una realtà economica del nostro territorio sin dal 1922 e da sempre hanno dato lavoro al territorio, portando sino ad oggi al compiuto pensionamento oltre 50 unità professionali. Da sempre hanno operato sul mercato nelle nuove costruzioni sia per operatori pubblici che privati quali Navalcostarmi, Fincantieri, la Gdf e il Corpo delle Capitanerie di Porto. Una vicenda giudiziaria, conclusasi con l’assoluzione piena del management, però ha bloccato l’economia dell’azienda, che con molta fatica ora sta provando a tornare ad essere quella realtà economica che tanto lustro ha dato al territorio». Gli storici Cantieri Balsamo, oggi denominati Cbs e il Cantiere Damerin si trovano uno accanto all’altro al porticciolo. Cbs si occupa di cantieristica navale, costruisce componenti navali e fa manutenzione navale, è l’ultimo cantiere ad essere dotato dell’alaggio, ovvero della possibilità di tirare a secco una nave. Anche Damerin costruisce imbarcazioni oltre che effettuare lavorazioni di rimessaggio. In comune hanno che entrambe hanno ricevuto, da parte dell’Autorità portuale, la revoca delle concessione per ritardi nei pagamenti dovuti e a nulla sono valse la presentazione di un piano di risanamento e la richiesta di incontri per evitare che ciò accadesse. Risultato: la maggior parte dei lavoratori, tra un cantiere e l’altro sono una cinquantina, sono in aspettativa in attesa che la situazione si possa risolvere ed il rischio di essere licenziati se nulla dovesse accadere entro il termine ultimo del 24 aprile, giorno in cui il Tar, che pure è stato coinvolto, ha fissato la sospensiva del provvedimento. Il programma industriale è pronto, le commesse ci sono ma le attività non possono partire in assenza delle autorizzazioni e i cantieri rischiano di ripiombare nei debiti. Da ieri mattina i lavoratori insieme ai sindacalisti di Cgil e di Fiom si sono riuniti in assemblea e hanno dichiarato lo stato di agitazione.