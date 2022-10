Lavori in corso in via Provinciale San Vito: traffico chiuso e disagi

Lavori in corso e strada chiusa al traffico. Code e disagi a Brindisi attorno a via provinciale San Vito. La circolazione è stata interrotta nel tratto che compreso dallo svincolo per la Minnuta, in direzione Casale, sino al parco Cillarese. In una nota il Comune ha informato che l'attività del cantiere (sono in corso lavori di scavo per la posa di cavi elettrici da parte di Montel Srl) proseguirà sino al 18 ottobre 2022, ragione per la quale la viabilità in via Provinciale San Vito subirà delle variazioni per la chiusura al traffico nel tratto stradale compreso tra via del Lavoro e l’isola spartitraffico posta tra la via Ciciriello e via Provinciale San Vito.

La viabilità

Nello specifico dalle ore 9.30 alle ore 18.30, dal 3 al 18 ottobre, il tratto interessato dai lavori sarà chiuso al traffico e disposta la conseguente viabilità alternativa. In direzione centro, i veicoli in transito su via Ciciriello, giunti all’intersezione con la rotonda spartitraffico in direzione Centro, avranno l’obbligo di proseguire su via Provinciale San Vito in direzione Paradiso e di svolta a destra in direzione strada comunale Pittachi, ed il seguente itinerario alternativo per recarsi al centro cittadino: via Provinciale San Vito – strada comunale Pittachi – via del Lavoro. I veicoli in transito su via Egnazia, Provinciale San Vito e Nicola Brandi in direzione Centro, giunti all’intersezione con la strada comunale Pittachi, avranno l’obbligo di svolta a destra in direzione di quest’ultima ed il seguente itinerario alternativo per recarsi al centro cittadino: via Provinciale per San Vito – strada comunale Pittachi – via del Lavoro. In direzione Casale e Paradiso, i veicoli in transito su via Provinciale San Vito provenienti dal centro cittadino in direzione Casale e Paradiso, giunti all’intersezione con via Del Lavoro avranno l’obbligo di svolta a sinistra in direzione di quest’ultima.