Gli ultimi appuntamenti per Marchionna e Fusco: chiusura tra comizi finali e sagra del pesce brindisino

Dopo il comizio finale di ieri sera in piazza Vittoria a Brindisi, con il candidato sindaco Giuseppe Marchionna ed il ministro degli Esteri e vice primo ministro Antonio Tajani, la campagna elettorale del centrodestra si chiude nella serata di oggi con una festa aperta a tutta la città. L’appuntamento, che per la verità ha creato non poco dibattito, è per le 19.30 al Villaggio Pescatori con la “Sagra del pesce brindisino” tra musica, degustazioni e divertimento. E intanto Marchionna non risparmia gli attacchi: «La mia è una città ancora in lockdown: e non perché giriamo ancora con le mascherine, ma perché siamo stati immobilizzati da un’amministrazione dei “no”».

Roberto Fusco, dal canto suo, continuerà il suo viaggio nei quartieri, soprattutto periferici, della città alla scoperta delle problematiche maggiormente sentite dai cittadini.

Dopo di che, nella serata di oggi, il candidato sindaco di Movimento 5 Stelle e Partito democratico sarà in piazzetta Sottile De Falco per il comizio di chiusura di una campagna elettorale durante la quale ha ospitato in città per ben tre volte l’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, anche per “contrastare” la parata di ministri, vice ministri, sottosegretari e parlamentari schierata dal centrodestra. Nelle ultime ore, poi, Fusco ha ricevuto l’endorsement dei sindaci di Napoli, Firenze, Roma e Pesaro.

