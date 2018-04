Calano gli infortuni al lavoro, raddoppiano le malattie professionali

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Calano gli infortuni sul lavoro, lo dicono gli ultimi dati pubblicati dall’Inail che raccontano di una Puglia virtuosa rispetto alle altre regioni italiane dove invece il fenomeno è di gran lunga più allarmante. Il report è stato presentato nell’ambito del Comitato regionale di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro presso la sede della Regione Puglia. Lo studio è stato redatto mettendo a confronto tra di loro gli ultimi sei anni, dal 2012 al 2017.Nell’anno appena trascorso in Puglia sono state presentate 30.395 denunce di infortunio, in pratica il 4,08% in meno rispetto al 2016. A Brindisi sono 2.951 gli infortuni lamentato, decisamente in calo rispetto al 2016 quando le denunce presentate sono state 3.112. Nella classifica regionale la provincia di Brindisi si attesta al penultimo posto con la percentuale più bassa, seguita dalla Bat con 2740, in pratica uno scarto di appena 211 denunce. Batte tutti