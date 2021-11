Cadavere sulla spiaggia a Brindisi, è giallo sull'identità

Il cadavere di un uomo è stato ritrovato questa mattina sull'arenile della spiaggia Granchio Rosso, sul litorale nord di Brindisi. Sul posto gli agenti della Squadra mobile e della Scientifica, nonché personale della Guardia costiera. Stando alle prime informazioni, il corpo sarebbe privo di vestiti.

Le indagini

Gli investigatori, al momento, non propendono per alcuna ipotesi specifica. Solo dopo aver effettuato i primi rilievi sul cadavere da parte del medico legale e aver spulciato l'elenco delle persone scomparse, sarà possibile, dicono, ipotizzare una dinamica. Non è escluso che possa trattarsi del 48enne scomparso qualche giorno fa nella zona di Torre a Mare, nel Barese, il cui corpo potrebbe essere stato portato verso sud dalle correnti.

