Caccia ai "pirati" del turismo: scoperti 13 B&B abusivi

Controlli sulle strutture ricettive del Brindisino: la Guardia di finanza ha scoperto13 B&b e case-vacanze risultate abusive.Dagli accertamenti effettuati sono state rilevate 36 irregolarità di vario genere, tra cui, in taluni casi, la mancanza di autorizzazioni ad operare pur presenti su internet e pronti ad accogliere prenotazioni on-line da varie città italiane.Verificate anche le autorizzazioni amministrative. Per questo motivo 8 titolari di strutture ricettive sono stati segnalati alla locale Procura della Repubblica per non aver effettuato la comunicazione degli alloggiati all’Autorità di pubblica sicurezza.In particolare, nella zona di Francavilla Fontana, sono stati sottoposti a sequestro 4 mini appartamenti serviti da vialetti interni ed una piscina completamente abusivi ed il cui proprietario è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per abusivismo edilizio.