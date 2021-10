Una chiave inglese lanciata contro il bus: paura tra i passeggeri

Paura a Brindisi a bordo di un pullman di una linea extraurbana della Stp che lunedì sera - intorno alle 22 - percorreva le strade del quartiere Santa Chiara diretto a Ceglie Messapica: un vetro, colpito da una chiave inglese lanciata da un folle nei pressi di una scuola ubicata tra via San Giovanni Bosco e viale Palmiro Togliatti, è andato in frantumi raggiungendo con le schegge una zona dei sedili dove, per fortuna, non era seduto nessuno.

L'episodio

Cinque i passeggeri presenti a bordo (tutti pendolari diretti a casa dopo il lavoro) che sono stati costretti ad attendere un altro mezzo della stessa società dopo quanto accaduto. L'oggetto ha colpito un cristallo laterale posto al centro dell’autobus. L’autista ha poi chiesto l’intervento delle forze dell’ordine, ma sul posto i poliziotti della Sezione volanti non hanno trovato tracce dell'autore, ma di una chiave inglese posta sotto sequestro.