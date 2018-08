Buen retiro tra mare e trulli: gli stranieri comprano casa nel Brindisino

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

A qualcuno potrà sembrare inverosimile eppure sembra proprio che la la provincia di Brindisi sia la zona più ambita dagli stranieri che decidono di acquistare una casa in Puglia. I dati di Gate-away.com, il portale immobiliare dedicato agli stranieri che vogliono comprare una seconda casa in Italia, parlano chiaro: la provincia di Brindisi è quella che attrae più investitori. Oltre sei su dieci, il 64% per la precisione, infatti, scelgono località brindisine per fare affari col mattone o per garantirsi un buen retiro nel quale spendere le vacanze estive e, perché no, invernali.Le richieste ricevute dal portale Gate-away.com vedono in testa Ostuni e Carovigno e quindi i turisti che vengono da queste parti non si limitato a preferire un albergo o un resort: qualcuno ha deciso di investire eleggendo il territorio come luogo di vacanza. Secondo il report del primo semestre di quest’anno, a comprare un’abitazione qui sono