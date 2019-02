Brindisini i tre rapinatori dell'assalto in gioielleria a Bari: arrestati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rapina alla gioielleria nel centro commerciale “Mongolfiera” Santa Caterina Bari, identificati i presunti responsabili. Sarebbero tre brindisini, i presunti responsabili della violenta rapina alla gioielleria Sarni Oro nel centro commerciale “Mongolfiera “ di Bari. Si tratta di tre pregiudicati brindisini I.A. 25 anni , P.D 27 anni, e T.E. 20 anni.I malviventi il 7 giugno 2018 avevano fatto irruzione all’interno del centro commerciale travisati da passamontagna ed indossando tute da lavoro bianche, impugnando, peraltro, grossi martelli, si erano diretti immediatamente presso la gioielleria Sarni Oro, dove avevano costretto la commessa a rimanere immobile ed accovacciata in un angolo del negozio, mentre i malfattori spaccavano le vetrine del punto vendita asportando numerosi monili in oro e argento per un valore di quasi 60mila euro. Arraffato il bottino erano fuggiti via. Ora, grazie all’attività investigativa dei carabinieri di Triggiano, i tre sarebbero sati identificati e arrestati.