Bottiglia incendiaria contro un bar del Centro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Un gesto stupido, commesso di sicuro da qualche idiota”. Sono queste le parole utilizzate dal commerciante Massimiliano Etna, titolare del “Caffè do mar” sito tra Corso Umberto I e via Conserva, per commentare il bruttissimo atto compiuto nella notte tra martedì e mercoledì contro il suo locale.Intorno all’1.30, alcuni ignoti hanno tentato di incendiare un angolo del bar utilizzando una bottiglietta incendiaria tipo “molotov”, ma è stato il tempestivo intervento di una pattuglia di un istituto di vigilanza ad evitare il peggio: la guardia giurata (durante un giro di pattugliamento nelle vie del centro) si è accorta che c’era qualcosa che bruciava ai piedi di un gazebo. Si trattva di una bottiglietta contenente liquido infiammabile che è stata immediatamente spenta, evitando così il peggio.Subito dopo, sul posto si sono recati anche una squadra dei vigili del fuoco, la polizia e lo stesso proprietario che ha inoltre raccontato: «La bottiglia aveva all’interno un filo di plastica, non so davvero cosa pensare. Ringrazio comunque il vigilante e tutte quelle persone che dopo aver saputo dell’episodio sono state di estremo conforto nei miei confronti».Per fortuna, la struttura di “Caffè do mar” non ha subìto danni: ieri l’attività lavorativa è andata avanti regolarmente. Resta comunque da capire il motivo di questo gesto. Ora, per cercare di arrivare ai responsabili potrebbero rivelarsi fondamentali i filmati delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona.