Botte, minacce ed estorsione: commerciante vittima del racket, due arresti

BRINDISI - Rapina in pieno giorno nella farmacia in piazza Raffaello, al quartiere Sant'Elia di Brindisi. Secondo le testimonianza raccolte dagli agenti della questura accorsi sul posto, un giovane con il volto coperto da un passamontagna, armato di un coltello da cucina, avrebbe fatto irruzione all'interno del locale, riusce a farsi consegnare alcune centinaia di euro, quanto in quel momento contenuto nel registratore di cassa. Quindi sarebbe poi scappato a piedi, ma non è escluso che avesse a disposizione un mezzo nelle vie circostanti.

Sull’episodio indagano gli agenti della sezione Volanti e della Squadra mobile della questura. La Scientifica ha eseguito i rilievi. Saranno anche acquisiti i filmati dell'impianto di videosorveglianza della farmacia, oltre a quelli di alcune telecamere che si trovano in zona e che potrebbero aver “immortalato” dettagli rilevanti per l’identificazione del malfattore. Ultimo aggiornamento: 12:42 © RIPRODUZIONE RISERVATA