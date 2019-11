Bomba: il 15 dicembre il disinnesco e l'evacuazione di 53mila persone

La città sarà evacuata all’alba di domenica 15 dicembre. E’ quanto deciso nella lunga riunione tenuta nella Prefettura di Brindisi per stabilire tempi e modalità per le operazioni di disinnesco dell’ordigno bellico inesploso trovato dinanzi il cinema Andromeda di Brindisi lo scorso 2 novembre.



Saranno 53 mila i brindisini che dalle ore 5 del 15 dicembre dovranno lasciare momentaneamente le proprie abitazioni, deflusso che dovrà terminare entro le 8. Solo dopo gli artificieri inizieranno l’intervento di disinnesco dell’ordigno, operazione che presumibilmente durerà due ore. Il residuato, una bomba d’aereo sganciata dagli inglesi nel novembre del 1941, pesa poco più di 200 chili e contiene 40 chili di tritolo. Non verrà fatto brillare sul posto ma reso inoffensivo per consentirne il trasbordo in una cava.



Alle forze dell'ordine si uniranno oltre 400 volontari della Protezione civile per l'assistenza nei centri di ricovero che saranno allestiti. Sono esclusi dall'evacuazione i quartieri Casale, Paradiso, l'area ovest di Sant'Elia, quella più a nord-est dei Cappuccini, l'intera area dell'ospedale Perrino, il quartiere La Rosa e la frazione di Tuturano.