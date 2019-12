Bomba-day, i due volti di Brindisi: ingorghi in uscita, deserto in città. Via in 54mila: un piano con Google Maps e Waze

È il giorno del grande esodo: dalle 5 di stamani 54mila persone sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni per consentire il disinnesco dell’ordigno bellico rinvenuto lo scorso 2 novembre nei pressi del Multisala Andromeda di Brindisi. E negli ultimi minuti la situazione si va facendo caotica, con i varchi di ingresso e uscita dalla città presidiati dalle forze dell'ordine e le strade bloccate. Chiusi via Osanna (l'inizio di via Cappuccini), via Ponte ferroviario e via provinciale San Vito. Caos al rondò di sant'Elia, dove gli automobilisti continuano a girare in tondo cercando una via d'uscita, mentre la Municipale che - dall'alba e insieme alla Protezione civile sorveglia la città - è presa d'assedio. In conferenza stampa, la prima della mattina, confermati i disagi in via Appia e via Cappuccini e al varco numero uno, quello di via Provinciale San Vito verso il Casale.

Il sindaco conta di poter completare l'evacuazione entro le 9,30.



Si è insediato il Centro coordinamento soccorsi, che seguirà passo dopo passo tutte le operazioni e riunisce allo stesso tavolo le autorità chiamate a garantire sicurezza e soccorsi. La Croce rossa ha informato che sono state soccorse ed evacuate 31 persone malate in 14 ore. Il gas è stato staccato dalla zona rossa poco fa.

Dalle 5 sono stati chiusi i 41 varchi di accesso alla città e, da poco, anche i servizi via mare sono stati fermati. Mille uomini, tra forze dell’ordine, Protezione civile e volontari sono al lavoro per garantire la sicurezza nella città vuota e alleggerire i disagi ai cittadini. Quattordici i Centri di accoglienza aperti già da ieri sera nella zona sicura della città.

Dalle 8 aperti anche i centri commerciali di BrinPark, Le Colonne e Auchan nella vicina Mesagne, decisione assunta dai responsabili commerciali per offrire occasioni agli sfollati brindisini che potranno far ritorno a casa solo a operazione di bonifica conclusa: si prevede dopo le 12.



Per facilirare il corretto svuotamento della città e garantire l'ordine, la Polizia municipale ha stretto un accordo con Google maps e Waze. E grazie a un contatto in tempo reale con le piattaforme web che gestiscono i navigatori, ci sarà un aggiornamento delle mappe in tempo reale. i navigatori quindi saranno aggiornati con la presenza dei varchi, le chiusure e i percorsi alternativi aperti a chi vorrà percorrerli. Sempre la polizia municipale, comunicherà alla piattaforma la riapertura della città, al momento del cessato allarme.

Disagi anche nei collegamenti: l’ultimo treno, destinazione Venezia, è transitato dalla stazione di Brindisi alle 7,31 mentre bus sostitutivi tra Lecce, Ostuni, Fasano e Bari garantiranno le destinazioni ai passeggeri costretti a muoversi un questa domenica particolarmente difficile.

L’Aeroporto del Salento resterà chiuso dalle 9.30 alle 12 mentre il tratto “brindisino” della superstrada Lecce-Bari sarà chiuso dalle 7 con deviazioni stabilite allo svincolo Tuturano-Cerano (per chi arriva da sud) e allo snodo per la statale 7 per Taranto (per chi arriva da nord).



Gli artificieri confidano di poter iniziare alle 10 i lavori di “despolettamento” dell’ordigno bellico sganciato 78 anni fa dall’aviazione inglese e contenente 40 chili di tritolo. Un robot guidato a distanza dovrebbe disinnescare la bomba, un’operazione che richiede due ore di lavoro.

Intanto all'Iiss Majorana, fra i centri di accoglienza aperti questa mattina, è arrivato il più piccolo degli ospiti. Ha solo 17 giorni e si chiama Abubaccari, viene dal Gambia.

Seguiranno aggiornamenti continui

Ultimo aggiornamento: 08:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA