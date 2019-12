Bomba-day minuto per minuto Sirene in azione, via al disinnesco: 15 artificieri all'opera. Fiato sospeso. Evacuati in 54mila: la città deserta

Sono iniziate le operazioni di “despolettamento” dell’ordigno bellico che si trova a Brindisi, nel cantiere di ampliamento del maxicinema Andromeda. All’opera ci sono 15 militari, esperti artificieri dell’undicesimo reggimento genio guastatori di Foggia, unità alle dipendenze della brigata Pinerolo. L’attività è stata avviata dopo che dal Centro di coordinamento soccorso presieduto dal prefetto Umberto Guidato, è giunta comunicazione dell’avvenuta evacuazione dell’intera zona rossa, un’area dal raggio di 1.617 metri dal luogo in cui trova l’ordigno bellico.

Gli artificieri si trovano sul posto e opereranno con l'ausilio di un robot provvisto di telecamera ad alta definizione, ma sarà la mano umana ad effettuare l'operazione con una chiave a razzo. Gli operatori che materialmente lavorano sulla bomba sono due, mentre altri due colleghi monitorano la situazione in diretta, attraverso la telecamera ad alta definizione del robot. Le sirene hanno avvertito la popolazione dell'inizio dell'intervento dei militari. Più tardi, ma non prima di due ore, ancora le sirene daranno il segnale che le operazioni sono terminate ed è possibile rientrare in città.

Dalle 5 di stamani 54mila persone sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni per consentire le operazioni di despolettamento della bomba che si trova nei pressi del Multisala Andromeda.

Caos in mattinata, con i varchi di ingresso e uscita dalla città presidiati dalle forze dell'ordine e le strade bloccate. Chiusi via Osanna (l'inizio di via Cappuccini), via Ponte ferroviario e via provinciale San Vito. Caos al rondò di sant'Elia, dove gli automobilisti continuano a girare in tondo cercando una via d'uscita, mentre la Municipale che - dall'alba e insieme alla Protezione civile sorveglia la città - è presa d'assedio. Intasata la zona del Casale. In conferenza stampa, la prima della mattina, confermati i disagi in via Appia e via Cappuccini e al varco numero uno, quello di via Provinciale San Vito verso il Casale.

Il sindaco conta di poter completare l'evacuazione entro le 9,30.



Si è insediato il Centro coordinamento soccorsi, che seguirà passo dopo passo tutte le operazioni e riunisce allo stesso tavolo le autorità chiamate a garantire sicurezza e soccorsi. La Croce rossa ha informato che sono state soccorse ed evacuate 31 persone malate in 14 ore. Il gas è stato staccato dalla zona rossa.

Dalle 5 sono stati chiusi i 41 varchi di accesso alla città e, da poco, anche i servizi via mare sono stati fermati. Mille uomini, tra forze dell’ordine, Protezione civile e volontari sono al lavoro per garantire la sicurezza nella città vuota e alleggerire i disagi ai cittadini. Quattordici i Centri di accoglienza aperti già da ieri sera nella zona sicura della città.

Dalle 8 aperti anche i centri commerciali di BrinPark, Le Colonne e Auchan nella vicina Mesagne, decisione assunta dai responsabili commerciali per offrire occasioni agli sfollati brindisini che potranno far ritorno a casa solo a operazione di bonifica conclusa: si prevede dopo le 12. All'istituto professionale De Marco si lamentano disagi per l'assenza dei riscaldamenti: la dirigente scolastica De Vito ha informato la Provincia.

Per facilirare il corretto svuotamento della città e garantire l'ordine, la Polizia municipale ha stretto un accordo con Google maps e Waze. E grazie a un contatto in tempo reale con le piattaforme web che gestiscono i navigatori, ci sarà un aggiornamento delle mappe in tempo reale. i navigatori quindi saranno aggiornati con la presenza dei varchi, le chiusure e i percorsi alternativi aperti a chi vorrà percorrerli. Sempre la polizia municipale, comunicherà alla piattaforma la riapertura della città, al momento del cessato allarme.

Disagi anche nei collegamenti: l’ultimo treno, destinazione Venezia, è transitato dalla stazione di Brindisi alle 7,31 mentre bus sostitutivi tra Lecce, Ostuni, Fasano e Bari garantiranno le destinazioni ai passeggeri costretti a muoversi un questa domenica particolarmente difficile.

L’Aeroporto del Salento resterà chiuso dalle 9.30 alle 12 mentre il tratto “brindisino” della superstrada Lecce-Bari sarà chiuso dalle 7 con deviazioni stabilite allo svincolo Tuturano-Cerano (per chi arriva da sud) e allo snodo per la statale 7 per Taranto (per chi arriva da nord).



Gli artificieri confidano di poter iniziare alle 10 i lavori di “despolettamento” dell’ordigno bellico sganciato 78 anni fa dall’aviazione inglese e contenente 40 chili di tritolo. Un robot guidato a distanza dovrebbe disinnescare la bomba, un’operazione che richiede due ore di lavoro.

Intanto all'Iiss Majorana, fra i centri di accoglienza aperti questa mattina, è arrivato il più piccolo degli ospiti. Ha solo 17 giorni e si chiama Abubaccari, viene dal Gambia.

