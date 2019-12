Bomba da disinnescare, un piano contro il caos-trasporti: coprifuoco a partire dalle 8

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ormai per il Piano di evacuazione per il disinnesco dell'ordigno bellico rinvenuto nei pressi della Multisala Andromeda di Brindisi è questione di giorni anche se per treni e aerei si attende il piano ufficiale per la viabilità. Nelle prossime ore Trenitalia dovrebbe pubblicare l'elenco dei treni soppressi per il 15 dicembre prossimo, giornata in cui gli artificieri della Brigata meccanizzata Pinerolo 11^ Reggimento Genio Guastatori di Foggia si occuperanno di disinnescare l'ordigno bellico rinvenuto lo scorso due novembre nei pressi della Multisala Andromeda di Brindisi.La Prefettura ha diffuso ieri sera le disposizioni in merito alla circolazione stradale extra urbana: statale 16 bloccata a nord all'altezza dello svincolo per la superstrada per Taranto e a sud all'altezza di Tuturano, così come la supestrada da Bari e da Lecce.Per quanto riguarda la ferrovia l'ultimo treno a transitare nella stazione di Brindisi domenica prossima sarà un convoglio proveniente da Lecce e diretto a Venezia delle 7.29. In stazione sarà consentito solo a sette persone, che avevano già acquistato il biglietto, salire sul treno. Le forze dell'ordine verificheranno il corretto svolgimento dell'operazione. Dopo di ché, dando seguito all'ordinanza sindacale pubblicata ieri, nessuna persona potrà entrare in città. Alle otto in punto scatterà il coprifuoco e le sirene segnaleranno l'inizio delle operazioni di disinnesco.Al momento Trenitalia non ha ancora potuto fornire alcun percorso alternativo, al contrario di quanto avviene in altre situazioni di emergenza. Anche qui, la società ferroviaria era in attesa di conoscere in dettagli il piano della viabilità urbana ed extraurbana. Oltre ai treni regionali sarà fermato prima di Brindisi un Intercity proveniente da Milano.Stessa procedura in aeroporto dove il traffico aereo sarà bloccato per tutta la mattinata sino alla cessata esigenza. Nel frattempo Aeroporti di Puglia sul sito istituzionale informa che in concomitanza con le operazioni di disinnesco di un ordigno bellico nella città di Brindisi, le autorità hanno disposto il divieto di sorvolo e la conseguente chiusura dell'Aeroporto del Salento dalle ore 9.30 alle ore 12.00 del 15.12.2019.Di conseguenza ai passeggeri si raccomanda di contattare i vettori per maggiori informazioni sullo stato del proprio volo. E, in considerazione delle contestuali limitazioni alla circolazione stradale, invita, ancora, i passeggeri in partenza a raggiungere l'aeroporto del Salento di Brindisi in anticipo rispetto al previsto orario di partenza. In quella fascia orario sono quattro gli aerei in partenza per Milano, Bruxelles, Roma e Venezia, e tre quelli in arrivo da Roma, Torino e Milano.Per la circolazione urbana la Società Trasporti Pubblici, nella domenica del 15 dalle ore 5.00 alle ore 8.00 metterà a disposizione degli autobus in ogni quartiere per condurre i cittadini, privi di un mezzo proprio, al di fuori della zona interdetta. Si tratta di percorsi straordinari che nulla hanno a che fare con le corse ordinarie che, ovviamente, in quella giornata saranno soppresse. Gli autobus condurranno la cittadinanza nei pressi delle scuole che sono state identificate quali aree di accoglienza.Quattordici in tutto che sin dalle 5 del mattino saranno pronte ad accogliere quei cittadini che non hanno un altro luogo dove andare. Non solo quattro di questi istituti, ossia la scuola media Leonardo Da Vinci in via Don Guanella civico 9, dove troveranno accoglienza anche le persone assistite dalla Asl; la scuola media di via Mantegna 23, la scuola media Mameli in via della Torretta 40, infine, la scuola primaria Marinaio d'Italia in via Umberto Maddalena 31, saranno aperte sin dalle 18 di sabato 14.All'interno i cittadini troveranno un posto letto e il giorno successivo potranno avere colazione e pasto caldo.In questi quattro istituti scolastici le lezioni saranno sospese venerdì 13 per consentire il giorno dopo alla protezione civile l'allestimento delle brandine. Le quattordici scuole, che saranno state aree di accoglienza, saranno poi sottoposte a sanificazione lunedì 16 dicembre e riprenderanno la regolare attività martedì 17 dicembre.