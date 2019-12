Blitz della Finanza negli uffici distaccati della Regione: sospesi 28 dipendenti assenteisti

Ultimo aggiornamento: 12:26

Avrebbero timbrato con il proprio badge l’ingresso in ufficio, anche per conto di dipendenti assenti, per poi allontanarsi anche più volte nel corso della giornata. Con l’accusa di truffa aggravata ai danni di un ente pubblico sono stati sospesi a Brindisi 28 dipendenti della sede locale della Regione Puglia, nessuno dei quali riveste posizioni dirigenziali. L’inchiesta del procuratore aggiunto Antonio Negro, riguarda in tutto 31 persone. I provvedimenti interdittivi che impongono la sospensione dal servizio da un minimo di quattro mesi a un massimo di dieci sono stati disposti dal gip Vittorio Testi. Le indagini sono state condotte dalla guardia di finanza: nella sede degli uffici della Regione sono state collocate telecamere che hanno permesso di accertare presunti episodi di allontanamento ingiustificato in un numero consistente.Dopo aver timbrato i dipendenti si sarebbero allontanati per andare a fare compere, per accompagnare i figli a scuola o per sostare all’esterno della sede di lavoro. Durante il periodo monitorato (luglio – novembre 2018) è stata accertata inoltre l’indebita percezione di emolumenti per un importo pari a circa 35.000: i militari delle fiamme gialle hanno sottoposto a sequestro i conti correnti degli indagati, al fine di recuperare le somme che si ritengono indebitamente percepite a fronte di prestazioni lavorative mai eseguite.