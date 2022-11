Il miglior profilo per la candidatura a sindaco, anche per una coalizione di centrosinistra allargata al Movimento 5 Stelle, è e resta Riccardo Rossi. Sempre che lui non decida di fare un passo indietro. Non ha dubbi la capogruppo di Brindisi Bene Comune Anna Maria Calabrese, che in questo modo chiarisce la posizione del movimento dopo le parole del segretario provinciale del Pd Francesco Rogoli.

I dubbi del Pd

Quest’ultimo, dopo la richiesta di “staccare la spina” da parte del consigliere regionale Fabiano Amati, infatti, ha garantito la fiducia del partito fino al termine naturale, ormai prossimo, dell’amministrazione. Allo stesso tempo, tuttavia, ha parlato di priorità al programma, non dando per scontata quindi (ma neanche escludendo) la ricandidatura di Rossi per un secondo mandato. Cosa che, solitamente, non si nega ad un sindaco, che abbia ben operato, alla fine del primo mandato. «Credo - esordisce la capogruppo - che sia necessario ripartire dall’esperienza di questi cinque anni, valutando una serie di elementi come tutti i progetti realizzati ed i fondi recuperati. Insomma, guardare concretamente a quello che è stato fatto».

L'allargamento ai 5 Stelle

L’esponente di Bbc sottolinea poi come per il movimento «sarebbe auspicabile l’allargamento del fronte, anche ai 5 Stelle, per convogliare tutte le forze positive del territorio e portare avanti tutto quello che è stato messo in campo in questi anni. Anche alla luce di questo, condivido la necessità di partire dal programma. Perché questo è fondamentale, soprattutto nel momento in cui allarghi una coalizione. Se non c’è convergenza sulle idee programmatiche, diventa tutto più complicato. E da questo punto di vista, come Brindisi Bene Comune, abbiamo sempre portato avanti delle battaglie finalizzate al ripristino della legalità. Battaglie condotte insieme alla maggioranza, anche in campo ambientale, perché riteniamo che della città debbano decidere i brindisini, che hanno pagato per molti anni uno scotto altissimo per decisioni prese altrove, spesso poco chiare, poco lineari, infauste. Ed è innanzitutto questo il nostro punto di vista per il futuro».

La personificazione del programma

Un’idea, evidentemente, incarnata da una persona in particolare. «Ritengo personalmente - dice infatti Calabrese - che Riccardo Rossi sia il sindaco migliore che la città abbia avuto in questi ultimi anni, per tutte le azioni messe in campo durante questa amministrazione. Poi, è normale che ci possano essere stati risvolti, anche caratteriali, magari non apprezzati. Ma parliamo di sciocchezze rispetto allo spessore ed al livello di quanto è stato messo in campo. Questa è la mia opinione ma anche del movimento. E non serve certo che sia io a dirlo: Riccardo è una persona coerente, lineare, che ha portato avanti il proprio lavoro sempre con un occhio alla comunità. Questo nonostante le tante polemiche che leggiamo sui social, spesso fuorvianti, in cui si dicono cose per noi incredibili in particolare su alcuni episodi che si continuano a raccontare nella maniera che fa più comodo». Tra gli ultimi episodi, secondo la capogruppo, ci sono «gli accadimenti relativi a Falck ed Act Blade. Le cose vanno raccontate in maniera corretta, per ripristinare la verità. Fare una campagna del genere contro una persona non lo trovo corretto innanzitutto nei confronti della popolazione, che viene deviata rispetto a come sono andati effettivamente i fatti. Per Falck, ad esempio, c’è stata la smentita dell’azienda. Adesso, quindi, bisognerà valutare in base ai vincoli che ci sono nel porto. Ma comunque lo scalo di Brindisi sarà utilizzato per la filiera legata al parco eolico».

Le conseguenze di una nuova coalizione

L’auspicata apertura ai 5 Stelle, tuttavia, porta con sé diverse incognite. Tra le quali la volontà del M5S, forte di un notevole risultato alle politiche, di fare il proprio nome per il candidato sindaco. E quello di Roberto Fusco è in pole position, seguito a ruota da quello di Salvatore Giuliano. «Per quanto mi riguarda - conclude l’esponente di Brindisi Bene Comune - è Riccardo la persona giusta. Dopo di che, bisognerà capire quali decisioni lui vorrà prendere».