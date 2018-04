Bandiera blu 2018: un altro "triplete" per Ostuni, Fasano e Carovigno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Un invito che vale un premio. L’ennesimo per il territorio. Dovranno attendere ancora pochi giorni per la notizia ufficiale, ma è praticamente certo che anche quest’anno i comuni di Carovigno, Fasano e Ostuni otterranno la bandiera blu, che certifica la qualità del mare e servizi ambientali adeguati agli standard imposti dalla Fee (Fondazione per l’educazione ambientale).Nelle scorse ore è stata notificata alle tre amministrazioni comunali la convocazione per partecipare all’evento celebrativo, a Roma, il prossimo 7 maggio. Così come avvenuto in passato è questo l’elemento che anticipa l’attestazione ufficiale di “Comune Bandiera Blu”, edizione in questo caso, 2018. Per la Città bianca una conferma da record: con quello di quest’anno saranno 24 dal 1987. Fasano, all’ottava bandiera blu consecutiva, consolida una posizione di leadership nell’Alto Salento sul fronte dell’offerta turistica. Se fino allo scorso anno, era una sorpresa, ora non può più esserlo Carovigno, capace di ottenere per la terza volta, dal 2016 ad oggi, il vessillo. Si tratta di una nuova dimostrazione della crescita avviata dal borgo a nord del capoluogo brindisino. Ad i numeri degli arrivi e delle presenze sul territorio, che hanno permesso a Carovigno di scalare ben presto le presto le classifiche del settore, si aggiunge anche questo importante riconoscimento.Non scontato per il 2018, anche in riferimento all’instabilità politica che ha caratterizzato la vita amministrativa del comune tra il settembre ed il dicembre del 2017, in piena fase di candidatura per ottenere la bandiera blu.