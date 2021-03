Scatta il lockdown, si rivede la banda della spaccata: tre raid in pieno centro nella notte

BRINDISI - Tutti a casa, tranne i ladri. Il lockdown piuttosto che inibire la banda delle spaccate le ha offerto la possibilità di entrare in azione lungo le vie deserte del centro. Tre assalti in una sola notte. Tre colpi, per fortuna, non andati a segno grazie ai sistemi di allarme che hanno consentito al personale della vigilanza e alle forze dell'ordine di intervenire tempestivamente, mettendo in fuga il commando, composto da tre giovani. Ma i danni, a margine dei raid, sono evidenti. Nel mirino prima il negozio di ottica in via Appia “Occhiali F&P” , quindi, a seguire, il negozio di abbigliamento “Noha” in corso Umberto e la profumeria “Boutique Amore” in Corso Garibaldi. I malviventi sono entrati in azione poco dopo la mezzanotte. Stesse modalità (vetrine mandate in frantumi) e stesso epilogo: la fuga senza bottino. Sui tre episodi indagano gli agenti della polizia che hanno acquisito e visionato le immagini delle telecamere, al fine di raccogliere elementi utili alla ricostruzione delle spaccate e all'individuazione della banda.