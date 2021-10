Enel, sulle banchine del porto di Brindisi soprattutto automotive e agrifood

Entro la fine del 2023, le aree della costa di Brindisi affidate ad Enel Logistics e riconosciute dall’Agenzia delle dogane come Zona franca doganale interclusa all’interno della Zes Adriatica dovrebbero essere pronte per entrare in attività. Sempre se le previsioni di Enel rispetto all’iter autorizzativo dovessero rivelarsi esatte. Il primo passo, intanto, dopo il riconoscimento della Zfd, è la richiesta di revisione dell’Autorizzazione...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati